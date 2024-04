Cloppenburg - Bei einem Streit in einer Cloppenburger Bar sind zwei Männer verletzt worden. Zunächst seien den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach zwei 19 und 28 Jahre alte Männer aus unbekannten Gründen aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Der ältere der beiden zog dabei ein Messer und stach es seinem Kontrahenten in den Oberarm. Er wurde am Samstagabend in einem Krankenhaus behandelt.

Nur kurze Zeit später wurde der 28 Jahre alte Mann in der Bar von einem 22-Jährigen nach Angaben der Polizei mit einem „glasähnlichen Gegenstand“ auf den Hinterkopf geschlagen und dabei verletzt. Sowohl gegen den 28-Jährigen als auch gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.