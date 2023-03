Nordhausen - Zwei Männer sind in Nordhausen von einem Sattelzug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfasste ein 51 Jahre alter Fahrer mit einem Sattelzug die Männer in der Nacht zum Freitag beim Rechtsabbiegen auf der Kasseler Landstraße. Die beiden Männer im Alter von 21 und 34 Jahren wurden demnach von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Fahrer erlitt durch den Unfall einen Schock.

Laut Polizei soll der Fahrer die Männer aufgrund der Dunkelheit und bestehender Witterungsverhältnisse zu spät erkannt haben. Die beiden Männer liefen den Angaben zufolge auf der Straße. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.