Dresden - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dresden sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand war am Freitagabend in einem Fahrradabstellraum des Hauses ausgebrochen und Rauch hatte sich im Treppenhaus ausgebreitet, wie die Feuerwehr Dresden am Samstag mitteilte. Ein Bewohner des Hauses hatte versucht, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Dabei verletzte er sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Wie es zu dem Brand kam, wird noch ermittelt.