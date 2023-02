Berlin - Die Bundespolizei hat in Berlin-Adlershof zwei Menschen festgenommen, die sich an einer Bahntrasse versteckt und einen Kanister mit Kraftstoff bei sich hatten. Zudem sei bei dem 31-Jährigen und der 32-Jährigen eine Liste mit Kennzeichen von Dienstfahrzeugen der Polizei gefunden worden, sagte ein Bundespolizei-Sprecher am Freitagmorgen. Die beiden Menschen seien in der Nacht auf Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, dass die beiden am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Die Polizei hat zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werde wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich beide Sprecher nicht. Zuerst hatte die „BZ“ über den Fall berichtet.

Dem Bundespolizei-Sprecher zufolge wurden die beiden Deutschen bei einem Überwachungsflug von einer Hubschrauber-Besatzung entdeckt. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten sie dann am Boden kontrolliert und vorläufig festgenommen.