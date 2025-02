Potsdam - Rund zwei Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger können bei der vorgezogenen Bundestagswahl am Sonntag ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale haben von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Für rund 54.000 junge Menschen ist es die erste Wahl. Mehr als 28.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind bei Stimmabgabe und Auszählung dabei.

In Brandenburg gehen 132 Bewerberinnen und Bewerber an den Start. Zwölf Parteien treten mit einer Landesliste an. Jeder Wähler und jede Wählerin hat zwei Stimmen. Wegen der Wahlrechtsreform ziehen nicht mehr alle Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag ein, sondern nur, wenn ihre Partei genug Zweitstimmen bekommt. Am Samstag warben viele Wahlkämpfer noch einmal für sich und ihre Parteien.