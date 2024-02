Chemnitz/Crimmitschau - Bei Verkehrskontrollen in Sachsen haben Polizisten zwei minderjährige Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Ein 16-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag im Chemnitzer Ortsteil Sonnenberg angehalten. Er sei positiv auf Drogen getestet und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem hätten Polizisten einen 17-jährigen Autofahrer in Blankenhain, einem Ortsteil von Crimmitschau, kontrolliert. Er sei am Sonntagmittag mit einer Beifahrerin unterwegs gewesen, hieß es weiter. Die Polizei ermittle nun auch gegen sie, da sie dem Minderjährigen das Steuer überließ.