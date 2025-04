In Sömmerda und auf einer Landstraße bei Vehra stürzen zwei Motorradfahrer schwer. Beide kommen ins Krankenhaus.

Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Sömmerda schwer verletzt

Bei zwei Unfällen in Sömmerda sind am Samstag zwei Männer schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Sömmerda - Bei zwei Motorradunfällen im Landkreis Sömmerda sind zwei Männer schwer verletzt worden. In der Stadt Sömmerda wollte eine 31 Jahre alte Autofahrerin links in eine Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie einen 27 Jahre alten Motorradfahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Bei dem Zusammenstoß am Samstag erlitt der Mann schwere Verletzungen. Gegen die Autofahrerin wird nun ermittelt.

Ein weiterer Unfall passierte ebenfalls am Samstag auf einer der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben. Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Auch er wurde schwer verletzt. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser.