Hohenstein-Ernstthal - Im Landkreis Zwickau ist es zu zwei Motorradunfällen gekommen, bei denen zwei Personen schwer verletzt worden sind. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, hielt eine 62-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag auf einer Straße in Hohenstein-Ernstthal an, um nach links abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 23-jährige Motorradfahrer fuhr von hinten auf ihren Wagen auf und erlitt schwere Verletzungen.

Der zweite Unfall ereignete sich etwa zeitgleich an einer Straßenkreuzung in Meerane. Auch hier stieß ein Motorradfahrer (50) mit einem Auto zusammen und verletzte sich schwer.