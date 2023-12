Zwei mutmaßliche Drogendealer nach Durchsuchungen in U-Haft

Berlin - Ermittler der Polizei und des Landeskriminalamtes haben in mehreren Teilen Berlins drei Wohnungen von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 35 und 46 Jahren festgenommen und einem Richter vorgeführt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Beide Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Durchsuchungen fanden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Verwendung von sogenannter kryptierter Telefonie statt. Demnach gehe es dabei um den Handel mit Kokain im zweistelligen Kilogrammbereich. Zudem stellten die Ermittler bei den Durchsuchungen diverse Beweismittel sicher, darunter ein fünfstelliger Geldbetrag, zwei hochwertige Armbanduhren, ein Auto und eine scharfe Schusswaffe. Außerdem fanden sie in einem Fach eines Möbelstücks einen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie Datenträger und Smartphones.

Die Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge am Freitagabend und am Montagmorgen in Moabit, Charlottenburg und Hellersdorf durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.