Zwei Abgeordnete des Brandenburger Landtags wechseln in den Bundestag. Wer kommt für sie in das Landesparlament?

Potsdam - Der Brandenburger Landtag bekommt bald zwei neue Gesichter: Weil die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin und die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig in den Bundestag wechseln wollen, werden zwei Politiker nachrücken. In der AfD-Fraktion soll Marlon Deter, der AfD-Kreischef von Potsdam-Mittelmark, auf die frühere Landesvorsitzende folgen. Der genaue Termin steht laut Fraktion noch nicht fest. Er werde das Mandat annehmen, wenn alles Formale abgewickelt sei, teilte Deter auf Anfrage mit.

Der 51 Jahre alte Deter trat bereits bei der Landtagswahl 2024 an und unterlag dem SPD-Kandidaten Uwe Adler. Sein Motto: „Im Zweifel für die Freiheit“. Der Bankkaufmann bewarb sich auch bei der Bürgermeisterwahl in Werder (Havel) 2022, dort wurde aber Manuela Saß Stadtchefin.

Deter für Bessin - Gursch für Ludwig

Für Saskia Ludwig, die vor mehreren Jahren Bundestags- und Landtagsabgeordnete zugleich war, rückt voraussichtlich Corrado Gursch nach. In der CDU-Landtagsfraktion wird damit gerechnet, dass der 1988 geborene Betriebswirt das Mandat annehmen wird.

Gursch ist Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Rathenow im Havelland. Er leitet auch die CDU/Bauern-Fraktion im Kreistag. Ludwig verabschiedete sich in der vergangenen Woche im Landtag nach mehr als 20 Jahren. Die „Märkische Allgemeine“ hatte am Tag nach der Bundestagswahl über die beiden voraussichtlichen Nachrücker geschrieben.