Bei gleich zwei Unfällen in Berlin haben Autos Passanten erfasst. Eine Frau und ein Mann kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Berlin - Ein Mann und eine Frau sind in Berlin-Neukölln und Buckow von Autos angefahren und schwer verletzt worden. Die 75-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, der 46-Jährige ein Polytrauma, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die beiden Unfälle ereigneten sich demnach am frühen und am späten Freitagabend.

In Buckow wollte die Seniorin die Rudower Straße überqueren, als ihr das Auto eines 32-Jährigen entgegenkam und sie erfasste. Rettungskräfte brachten die Frau demnach ins Krankenhaus. Bei dem Unfall in Neukölln erfasste laut Polizei ein 20-Jähriger den 46-Jährigen mit seinem Auto. Der Fußgänger soll auf der Straße gewesen sein - warum genau, sei noch unklar. Er kam ebenfalls ins Krankenhaus, schwebt den Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr.