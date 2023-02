Cottbus - Zwei Weltcup-Neulinge haben am ersten Finaltag des 46. Turniers der Meister in Cottbus jeweils Silbermedaillen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) gewonnen. Meolie Jauch vom MTV Stuttgart und Milan Hosseini von der TG Böckingen belegten am Samstag jeweils Platz zwei.

Am Stufenbarren zeigte die erst 16-jährige Jauch eine fast fehlerfreie Übung und erhielt in der ausverkauften Lausitz-Arena 13,533 Punkte. Besser war nur Alice D’Amato aus Italien (14,500). Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart verpasste nach einem Sturz beim Abgang mit 12,066 Punkten als Achte klar das Podium.

Am Boden holte sich Hosseini ebenfalls überraschend die Silbermedaille. Der deutsche Meister teilte sich den zweiten Platz mit dem Japaner Kazuma Kaya. Beide erhielten 13,866 Punkte. Der Sieg beim mit 50.000 Schweizer Franken (ca. 50.600 Euro) dotierten Weltcup ging an den überlegenen Olympiasieger Artem Dolgopyat (14,466). Für den Israeli war es der zweite Sieg am Boden in Cottbus nach 2018.

Am Sprung verpasste die ehemalige deutsche Auswahl-Turnerin Oksana Chusovitina einen weiteren Erfolg in Cottbus. Die 47-Jährige, die 1989 erstmals beim Turnier der Meister startete, steigerte sich im Finale auf 13,016 Punkte, musste sich aber Manila Esposito aus Italien (13,233) und der Britin Ruby Evan (13,183) geschlagen geben. Die Usbekin Chusovitina untermauerte aber als Dritte ihre Ambitionen, sich 2024 zum neunten Mal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.