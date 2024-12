Ratzeburg - Bei einem Unfall in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am frühen Morgen zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer verlor gegen 3.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste am Kurvenausgang eine 42-Jährige frontal, wie die Polizei berichtete. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision schwer verletzt. Ein hinter ihr fahrender 41-Jähriger aus Bremen wurde vom Fahrrad der Frau getroffen und leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.700 Euro. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete die Erstellung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen an.