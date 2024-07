Potsdam - Zwei Radfahrer sind nach Unfällen ums Leben gekommen. Ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer starb nach einem Sturz in Potsdam. Der Mann sei am Samstag im Potsdamer Ortsteil Klein Glienicke aus zunächst unbekannter Ursache vom Rad gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Reanimation sei ohne Erfolg geblieben. Zunächst war laut Polizei unklar, ob der Sturz oder ein medizinischer Notfall der Grund für den Tod war.

Ein 77 Jahre alter E-Bike-Fahrer erlag knapp eine Woche nach einem Unfall in Potsdam seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wollte am Sonntag vor einer Woche die Bundesstraße 273 überqueren, als er mit einem Roller zusammenstieß, auf dem ein 68-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau saßen. Der Mann auf dem Roller wurde leicht verletzt, die Frau erlitt schwere Verletzungen.