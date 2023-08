Heidekreis - Bei einem schweren Motorradunfall am Wochenende im Heidekreis ist ein 51-Jähriger tödlich verunglückt. In einer Linkskurve stürzte der Fahrer am Samstagnachmittag zwischen Ostenholz und Bad Fallingbostel, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Betonsteinen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Bei einem anderen Motorradunfall im Heidekreis erlitt am Sonntag ein 61-Jähriger schwere Verletzungen. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer hatte ihn laut Polizei auf der Winsener Straße in Soltau beim Abbiegen nach links auf eine Grundstückseinfahrt übersehen. Der Kradfahrer wollte überholen.