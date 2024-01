Delmenhorst - Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto sind am Donnerstagmorgen in Delmenhorst zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, musste die Bremer Straße für die Bergung der beiden Fahrzeuge gesperrt werden. Polizei und Rettungskräfte waren an der Unfallstelle. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.