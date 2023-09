Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Jänschwalde - Bei einem Krad-Treffen auf dem Gelände des Flugplatzes Cottbus-Drewitz sind zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag stießen ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger am Samstag im Veranstaltungsgelände mit ihren Kleinkrafträdern frontal zusammen. Rettungshubschrauber brachten die Jugendlichen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Aufgrund der Vielzahl an Zeugen des Geschehens kamen laut Polizei auch Notfallseelsorger zur Betreuung zum Einsatz. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Die Gäste des Festival-Treffens der pz Tuning24-Community auf dem Gelände des Flugplatzes kommen aus ganz Deutschland. Unter anderem wurden Sprintrennen und Enduro-Geländestrecken-Fahrten angeboten.