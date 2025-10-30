Rodenberg - Im Landkreis Schaumburg ist ein Auto mutmaßlich seitlich gegen einen Lkw gefahren, wobei zwei Menschen schwer verletzt wurden. In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der A2 in Richtung Dortmund auf Höhe Rodenberg aus bisher ungeklärten Gründen zu dem Unfall, nach Polizeiangaben. Die Fahrer des Autos und des Lkws seien unverletzt geblieben, allerdings sollen die Beifahrerin und ein Mitfahrer des Pkw schwer verletzt worden sein. Die Verletzten wurden von Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagmorgen wurde an der Unfallstelle wieder einspurig der Verkehr aufgenommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.