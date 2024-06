Plauen - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Plauen im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger geriet am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve mit seinem Wagen ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen. Danach kollidierte der Fahranfänger noch mit einem Strommast. Er und die Fahrerin des anderen Autos wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.