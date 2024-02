Auerbach - Ein Auto ist in Auerbach (Vogtlandkreis) gegen einen Baum geprallt - zwei Männer sind dabei schwer verletzt worden. Aus noch unklaren Gründen kam am Donnerstagnachmittag der Wagen eines 50-Jährigen in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen den Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 50-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle war für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.