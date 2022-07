Zwei Senioren bei Küchenbrand lebensgefährlich verletzt

Bremen (dpa/lni) - Beim Brand einer Küche in einem Reihenendhaus im Bremer Ortsteil Huckelriede sind zwei Senioren lebensgefährlich verletzt worden. Feuerwehrleute retteten unter Atemschutz einen 66 Jahre alten Mann und eine 79 Jahre alte Frau aus dem Haus, wie die Bremer Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen, die Frau eine schwere Rauchgasvergiftung. Rettungshubschrauber brachten beide nach der Erstversorgung in Spezialkliniken nach Hamburg und Gelsenkirchen.

Die Bremer Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften zu dem Brand am Mittwochmittag ausgerückt. Zuvor hatten die Bewohner noch einen Notruf abgesetzt und mitgeteilt, dass es in der Küche des Hauses brenne. Der Notruf brach nach wenigen Sekunden ab. Da sich das Feuer vor allem auf die Küche begrenzte, brachten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle.