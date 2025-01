Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss in den Spielen gegen den FC Augsburg am Mittwoch sowie beim Rückrundenstart am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 auf Tom Rothe verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Abwehrspieler nach dessen Platzverweis mit einer Sperre von zwei Bundesligaspielen belegt.In der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim am Samstag (0:2) war der 20-Jährige nach einer Notbremse gegen den Heidenheimer Sirlord Conteh in der 37. Minute des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.