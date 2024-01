Zwei Sprints am Freitag: Biathleten legen in Oberhof los

Biathleten trainieren bei Dauerregen vor dem Biathlon-Weltcup in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig.

Oberhof - Mit einem Tag Verspätung startet am Freitag der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Der Zeitplan der vierten Station in dieser Saison wurde aufgrund von heftigem Regen, Windböen und Plusgraden durcheinandergewirbelt. Der Sprint der Männer über zehn Kilometer beginnt am Freitag um 11.20 Uhr (ARD). Die Frauen sind ab 14.25 Uhr über 7,5 Kilometer dran.

Das deutsche Team geht beim Heimrennen im Vergleich zum Wettkampf im schweizerischen Lenzerheide mit drei Veränderungen an den Start. Die wieder gesunden Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger stehen im Aufgebot, David Zobel und Johanna Puff dagegen nicht.

Franziska Preuß liegt als beste Deutsche derzeit auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung. Bei den Männern dominieren die Norweger. Mit dem Bayer Philipp Nawrath liegt der erste Nicht-Skandinavier auf dem sechsten Platz.