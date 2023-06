Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Erfurt - Bei gleich zwei Straßenbahnunfällen sind in Erfurt mehrere Menschen verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer erlitt bei einem Zusammenstoß seines Wagens mit einer Bahn leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Er soll am Donnerstagmorgen an einer Stelle gewendet haben, wo das nicht erlaubt ist. Der Fahrer der nahenden Straßenbahn konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erlitt einen Schock. Er wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Die Nordhäuser Straße, wo sich der Unfall ereignete, musste für 45 Minuten voll gesperrt werden.

Schon am Mittwochnachmittag hatte eine Bahn eine Fußgängerin angefahren, die nach bisherigen Erkenntnissen an einer roten Ampel über die Straße gelaufen war. Die 54-Jährige verletzte sich leicht und wurde laut Polizei im Krankenhaus behandelt.