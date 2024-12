Dresden - Nach mehreren Raubstraftaten hat die Polizei in Dresden zwei Jugendliche festgenommen. Der 15- und der 16-Jährige stehen im Verdacht, im Oktober und November in zwei Fällen Männer auf der Karlsruher Straße in Dresden beraubt zu haben. In einem dritten Fall Ende November sollen die beiden versucht haben, einen 40-Jährigen zu berauben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als dieser sich wehrte, hätten sie mit einem Fahrradschloss auf ihn eingeschlagen. In allen drei Fällen erlitten die Opfer leichte Verletzungen.

Das Duo wurde von der Sonderkommission namens Iuventus am Dienstag festgenommen, es wurden Haftbefehle erlassen. Es soll geprüft werden, ob die beiden für weitere Straftaten infrage kommen. Bereits am 24. November hatte die Polizei einen mutmaßlichen Rädelsführer festgenommen. In den vergangenen Wochen hätten sich Raubdelikte durch jugendliche Täter gehäuft, hieß es.

Die seit 2022 bestehende Soko Iuventus, die wegen eines starken Anstiegs von Raubstraftaten in der Landeshauptstadt gegründet wurde, setzt neben der Strafverfolgung auch auf Prävention. So klären die Ermittler in Schulen Lehrer und Eltern auf und sensibilisieren für das Thema.