Oldenburg - Ein mit gestohlenen Tiefkühlpizzen ertappter Dieb hat einen Mitarbeiter in einem Oldenburger Supermarkt verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 29-jährige Dieb am Vorabend die zwei Pizzen in seiner Jacke versteckt. Als er den Laden verließ, stellte ihn der 32-jährige Mitarbeiter auf der Straße. Der Dieb verpasste dem Mitarbeiter einen Kopfstoß und stieß wilde Drohungen aus. Schließlich fand die Polizei in den Taschen des 29-Jährigen weitere mutmaßlich gestohlene Lebensmittel. Ermittelt wird wegen räuberischen Diebstahls. Der Mitarbeiter erlitt eine Platzwunde über dem Auge und musste im Krankenhaus behandelt werden.