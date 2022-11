Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bayern

In einem Mehrfamilienhaus in Bayern brennt es. Explosionsgeräusche - vermutlich wegen der Brandgase - schrecken Nachbarn auf. Während der Löscharbeiten finden Feuerwehrleute dann zwei Leichen.

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Bayern im Einsatz.

Peißenberg - Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Bayern ums Leben gekommen. Vermutlich wegen der Brandgase entwickelten sich auch Explosionsgeräusche, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Sonntag sagte.

Die Geräusche hatten am Samstagabend Nachbarn aufgeschreckt, die den Brand im unweit vom Starnberger See gelegenen Peißenberg dann per Notruf mitteilten. Drei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Untersuchung in Krankenhäuser. Die übrigen Bewohner des Hauses mit 24 Wohneinheiten seien unverletzt geblieben.

Identität der Leichen zunächst unklar

Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrkräfte die beiden Leichen in der Wohnung. Deren Identität blieb zunächst unklar. „Hierzu sind rechtsmedizinische Untersuchungen notwendig“, hieß es von der Polizei. Auch die Ursache des Feuers blieb vorerst offen. Brandfahnder ermittelten in alle Richtungen, erläuterten die Beamten.

Die meisten Bewohner konnten nach einer Überprüfung des Gebäudes durch Statiker in ihre Wohnungen zurückkehren. Allerdings waren Balkone einsturzgefährdet und mussten vom Technischen Hilfswerk gesichert werden. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich liegen.