Berlin - Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen gestorben. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr berichtete, stand die Wohnung im ersten Stockwerk eines zwölfgeschossigen Hochhauses im Theodor-Loos-Weg am Dienstagmorgen in Vollbrand. Feuerwehrleute bargen demzufolge zwei Menschen aus der Brandwohnung. Die Reanimationsversuche blieben laut Feuerwehr jedoch erfolglos - die Menschen starben noch vor Ort. Das Feuer hatte zunächst gedroht, über den Balkon auf das zweite Obergeschoss überzugreifen, was die Brandbekämpfer jedoch verhinderten. Am Vormittag war der Brand demnach gelöscht. Die Polizei ermittelte vor Ort zur Brandursache. Rund 60 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.