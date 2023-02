Barchfeld-Immelborn - Zwei tote Senioren hat die Polizei in einem Haus in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) entdeckt. Dabei handele es sich um einen 73 Jahre alten Mann und seine 72 Jahre alte Frau, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl am Freitagmorgen mit. Derzeit sei unklar, wie sie ums Leben gekommen sind - es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. „Jedoch kann nach derzeitigem Kenntnisstand eine Einwirkung durch dritte Personen ausgeschlossen werden.“ Die Leichen waren am Donnerstagabend gefunden worden. Sie sollten am Freitag im Laufe des Tages in der Jenaer Gerichtsmedizin obduziert werden.