Berlin - Zwei tote Menschen sind am Mittwochmorgen an verschiedenen Stellen in der Spree in Berlin gefunden worden. Gegen 7.40 Uhr seien Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, weil eine Leiche in Charlottenburg im Wasser trieb, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tote wurde nahe der Caprivibrücke etwas östlich vom Schloss Charlottenburg entdeckt. Der Mann habe vermutlich zur Obdachlosenszene gehört, die Polizei gehe nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.

Die zweite Leiche wurde gegen 9.20 Uhr aus Friedrichshain gemeldet. Sie lag auf Höhe des Ostbahnhofs in der Spree und wurde von der Feuerwehr geborgen. Vermutlich handele es sich um einen Mann, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Ob es sich ebenfalls um einen Unfall handele, sei noch unklar. Beide Leichen sollen in der Gerichtsmedizin obduziert werden. Die Zeitung „B.Z.“ hatte berichtet.