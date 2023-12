Berlingerode - Eine Spaziergängerin hat in einem Waldstück im Landkreis Eichsfeld zwei tote Minihängebauchschweine gefunden. Ob die Tiere illegal entsorgt wurden beziehungsweise die genaue Todesursache seien zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Veterinäramt Eichsfeld stellte die toten Tiere am Sonntagnachmittag in Berlingerode sicher und prüft nun den Fall.