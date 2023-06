Erneut sterben Menschen bei einer Schießerei in den USA, diesmal vor dem Veranstaltungsort einer Schulabschlussfeier. Die näheren Umstände sind derzeit unklar.

Zwei Tote nach Schüssen in Virginia

Einsatzwagen der Polizei stehen vor dem Gebäude in Richmond im US-Bundesstaat Virginia, wo zwei Menschen erschossen wurden.

Richmond - Sieben Menschen sind in den USA vor einem Theater, in dem eine Schulabschlussfeier stattfand, angeschossen worden. Zwei von ihnen wurden getötet, wie die Polizei im US-Bundesstaat Virginia gestern am späten Abend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Bei den Todesopfern handelte es sich demnach um zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren. Die Polizei nahm den Angaben zufolge einen 19 Jahre alten Verdächtigen in Gewahrsam. Er soll wegen zweifachen Totschlags angeklagt werden. Der Hintergrund des Vorfalls in Richmond, der Hauptstadt von Virginia, sind noch unklar. Offen ist auch, ob der Vorfall mit der Abschlussfeier in Zusammenhang steht.