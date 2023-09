Kirchseelte - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Mensch gestorben. Nach dem Tod des 20 Jahre alten Fahrers starb auch ein 19-jähriger Beifahrer, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Außerdem wurden bei dem Unfall in Kirchseelte drei weitere Menschen verletzt.

Der 20-Jährige war am Montagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und zurück auf die Straße geprallt. Der 19-Jährige, der inzwischen starb, befand sich auch in dem Auto. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen eines 57-Jährigen, danach fuhr ein 19-Jähriger auf das Auto des 57-Jährigen auf.