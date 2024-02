Bockhorn - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Bockhorn im Landkreis Friesland sind zwei Menschen, darunter ein Kind, verletzt worden. Eine Autofahrerin habe am Donnerstagmittag beim Linksabbiegen einen anderen heranfahrenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. In dem anderen Auto brach sich die 48 Jahre alte Fahrerin den Arm, ein zehn Jahre altes Mädchen erlitt ein Schleudertrauma.