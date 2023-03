Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall in der Nähe von Quedlinburg

Quedlinburg - Zwei Menschen sind bei einem Unfall in der Nähe von Quedlinburg (Landkreis Harz) verletzt worden. Ein 39-Jähriger habe bei einem Abbiegemanöver am Samstag ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Trotz eines Ausweichmanövers und einer eingeleiteten Gefahrenbremsung, konnte die entgegenkommende 22-jährige Fahrerin des zweiten Unfallwagens die Kollision nicht verhindern. Beide, der 39-Jährige und die 22-Jährige, verletzten sich dabei leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.