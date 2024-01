Belm - Bei einem Unfall in Belm (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 29 Jahre alte Frau kam am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß sie frontal mit dem Wagen eines 52-Jährigen zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montagmorgen zunächst keine Angaben machen.