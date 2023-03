Lingen - Bei einem Verkehrsunfall in Lingen im Landkreis Emsland ist eine 23-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Fahrerin bemerkte am Freitag beim Überqueren einer Kreuzung ein weiteres Auto zu spät, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien kollidiert. Die 23-Jährige kam demnach in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Fahrer des anderen Unfallwagens wurde leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt, wie es hieß. Der Schaden beläuft sich laut polizeilichen Angaben auf etwa 35.000 Euro.