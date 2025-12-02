Am frühen Morgen kracht es im Süden Brandenburgs. Zwei Männer werden verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Bei Großthiemig ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall - zwei Männer wurden verletzt. (Archivbild)

Großthiemig - Bei einem Unfall in Südbrandenburg sind zwei Männer verletzt worden. Die beiden seien auf einer Landstraße bei Großthiemig (Landkreis Elbe-Elster) mit ihren Autos frontal ineinander geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Beide mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Zum Grad der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Die Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt. Zum genauen Unfallhergang wird ermittelt.