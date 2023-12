Nordhausen - Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der B4 im Landkreis Nordhausen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Polizei fand nach dem Unfall einen Karton mit 300 bis 400 illegalen Feuerwerkskörpern im Wagen des 24-jährigen Unfallverursachers, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen sagte.

Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug beim Überholen in einem Überholverbot ins Schleudern gekommen und mit zwei Autos im Gegenverkehr zusammengekracht. Einer der beiden Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der andere blieb unverletzt. Der 24-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Böller, die in seinem Wagen gefunden wurden, sei nach Angaben des Polizeisprechers eine entsprechende Transporterlaubnis nötig, die der Mann nicht vorweisen konnte. Neben einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund des Unfalls kommt demnach auch ein Ermittlungsverfahren nach dem Sprengstoffgesetz auf ihn zu. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt.