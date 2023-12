Nordhausen - Bei einem Wohnungsbrand in Nordhausen sind eine Frau und ihre siebenjährige Tochter verletzt worden. Die 44-Jährige und das Kind wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagabend ausgebrochen. Nach derzeitigem Stand sei ein technischer Defekt ebenso möglich wie fahrlässiges Verhalten, hieß es. Den Einsatzkräften sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Die betroffene Wohnung sei derzeit nicht zu bewohnen.