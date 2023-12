Celle - Bei dem Brand eines Ferienhauses in Celle sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Die Brandursache sei unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand, und es mussten zwei Personen aus dem Haus geholt werden.

Eine 65-jährige Frau wurde durch Feuer und Rauch schwer verletzt. Sie und ein 81-jähriger Mann, der mittelschwer verletzt wurde, mussten nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand außerdem ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.