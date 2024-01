Wardenburg - Ein Auto hat sich nahe Oldenburg bei einem Unfall überschlagen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 37 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin seien am Montagabend aus nicht näher benannter Ursache von der Fahrbahn einer Landstraße in Wardenburg abgekommen.

Der Mann stieg mithilfe von Ersthelfern aus dem Wagen aus, der auf der Seite landete. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Beamten schätzten den Schaden auf 5000 Euro.