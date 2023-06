Falkensee - Ein Einfamilienhaus in Falkensee im Havelland ist wegen eines Blitzeinschlags in Brand geraten. Eine Frau und ein Mann erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Blitz hatte demnach am Samstag die Elektroinstallation des Hauses beschädigt, wodurch ein Schaden von ungefähr 30 000 Euro entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand.