Dresden - Zwei von fünf Fährschülern in Sachsen haben 2024 die praktische Prüfung für den Pkw-Führerschein nicht bestanden. Etwas höher war der Anteil mit 44 Prozent bei der theoretischen Prüfung, wie aus Daten des Tüv-Verbands hervorgeht. Damit bleiben die Quoten auf dem Niveau des Vorjahres.

Sachsen im Mittelfeld

Im deutschlandweiten Vergleich liegt Sachsen damit im Mittelfeld. Die anteilsmäßig wenigsten Fahrschüler fielen bei der Praxis in Schleswig-Holstein (32 Prozent) durch, am meisten in Hamburg (48 Prozent). Bei der Theorie war der Anteil hingegen in Hamburg (36 Prozent) am niedrigsten und in Berlin und Sachsen-Anhalt (beide 50 Prozent) am höchsten.

Deutschlandweit wurden 45 Prozent der theoretischen und 37 Prozent der praktischen Prüfungen nicht bestanden. Junge Fahrschüler schnitten dabei besonders gut ab. Bei den Unter-18-Jährigen fiel nur gut ein Drittel bei der Theorie und knapp ein Viertel bei der Praxis durch.

Weniger Betrugsversuche in Sachsen

Während bundesweit im vergangenen Jahr deutlich öfter Betrugsversuche bei der theoretischen Prüfung auffielen, war die Zahl in Sachsen leicht rückläufig. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr bei rund zwei Millionen durchgeführten Prüfungen in allen Klassen 4.198 Täuschungsversuche und damit 439 mehr als im Jahr 2023. In Sachsen ging die Zahl bei rund 81.000 Theorieprüfungen von 93 auf 88 zurück.