Der Kader von Eintracht Braunschweig wird sich in der nächsten Zweitliga-Saison stark verändern. Am Freitag wurden die nächsten beiden Abgänge bekannt. Ein Ex-Schalker bleibt jedoch.

Zwei weitere Abgänge in Braunschweig - Tauer bleibt

Braunschweig - Nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig am Freitag zwei weitere Abgänge verkündet. Nach Anton Donkor (Schalke 04), Maurice Multhaup (1. FC Saarbrücken) und Niko Kijewski (Ziel unbekannt) werden auch Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx und Stürmer Luc Ihorst den Club im Sommer verlassen. Beide gehörten zur Aufstiegsmannschaft von 2022. In beiden Fällen werden die Braunschweiger die auslaufenden Verträge nicht verlängern.

Mittelfeldspieler Niklas Tauer wird dagegen noch eine weitere Saison für die Eintracht spielen. Der 23-Jährige kam im Januar von Mainz 05 nach Braunschweig und der Leihvertrag mit dem Bundesliga-Club hat sich dank einer Klausel durch den Klassenerhalt um ein Jahr verlängert.

Die drei anderen Leihspieler Thorir Johann Helgason, Hampus Finndell und Florian Krüger kann die Eintracht per Kaufoption sogar noch länger binden. Eine Entscheidung über ihre Zukunft steht aber noch aus.