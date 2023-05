Berlin - Eine Autofahrerin hat in Berlin-Marzahn ein zweijähriges Mädchen angefahren. Das Kind verletzte sich dabei am Bein und wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 36-jährige Freitagnachmittag mit dem Auto auf der Poelchaustraße in Richtung Märkische Allee und konnte nicht mehr ausweichen, als das Kind an einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Bei dem seitlichen Zusammenstoß stürzte das Mädchen und verletzte sich. Die Mutter leistete Erste Hilfe. Die Autofahrerin habe deutlich unter dem Eindruck des Geschehens gestanden, hieß es. Sie sei aber unverletzt geblieben. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.