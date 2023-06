Brake - Ein zweijähriger Junge ist in Brake (Kreis Wesermarsch) von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Gegen die 20-jährige Halterin des Tieres werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben nach standen die Eltern mit dem Kleinkind am Sonntag vor einer Eisdiele in der Innenstadt von Brake. Der Hund habe den Jungen unvermittelt gebissen. Die Mutter ging mit dem Kind ins Krankenhaus, wo die erlittenen Verletzungen behandelt und als leicht eingestuft wurden.