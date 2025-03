Ein kleiner Junge spielt auf dem Anwesen seiner Familie - dann verschwindet er in Richtung Wald. Polizei und Feuerwehr suchen stundenlang nach ihm. Der entscheidende Hinweis kommt von einem Jäger.

Hornberg - Ein zweijähriger Junge aus dem Ortenaukreis in Baden-Württemberg ist nach einer stundenlangen Suchaktion unverletzt im Wald gefunden worden. „Wir haben das Kind gefunden - wohlauf“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagabend. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera habe das Kind weit weg von seinem Zuhause in Hornberg entdeckt.

Wildtierkamera liefert Hinweis

Den entscheidenden Hinweis hatte nach Polizeiangaben ein Jäger geliefert, der den Jungen auf seiner Wildtierkamera gesehen hatte. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz (DRK) waren an der großangelegten Suche beteiligt. Auch ein Hubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz. Der Junge hatte nach Polizeiangaben auf dem Anwesen der Familie gespielt und sich dann möglicherweise selbstständig in das nahegelegene Waldstück aufgemacht.