Berlin - Ein Kleinkind ist in Berlin-Wilmersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Zweijährige soll nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag zwischen geparkten Autos auf die Friedrichsruher Straße gelaufen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort war demnach eine 22-jährige Autofahrerin von der Orber Straße zur Cunostraße unterwegs. Der Wagen erfasste den kleinen Jungen, er stürzte zu Boden. Das Kind kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Es soll keine Lebensgefahr bestehen, wie es weiter hieß. Warum der Junge auf die Straße lief, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen. Die Erziehungsberechtigten waren vor Ort“, sagte eine Polizeisprecherin.