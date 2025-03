Cottbus - Energie Cottbus wartet auch nach der deutlichen Kampfansage von Trainer Claus-Dieter Wollitz auf die Rückkehr in die Erfolgsspur. Mit dem 2:2 (2:1) gegen Abstiegskandidat Hannover 96 II verpassten die Lausitzer den dringend nötigen Befreiungsschlag nach zuvor drei Niederlagen in Folge. In der Tabelle der 3. Fußball-Liga liegt der Aufsteiger auf Platz drei.

Erik Engelhardt schoss die Gastgeber in der 20. Minute mit einem Traumtor per Hacke in Führung. Vor 9.233 Zuschauern im Leag Energie Stadion kam Hannover zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Valmir Sulejmani (31.). Noch vor der Pause erzielte Lucas Copado das 2:1 (34.). Hannover glich durch Eric Uhlmann (53.) erneut aus. Filip Kusic sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Traum-Duo im Angriff

Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte nach der jüngsten Niederlagenserie den Druck auf seine Mannschaft erhöht und angekündigt, dass man im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga nun wieder „die Gegner da oben unter Druck setzen“ wolle. „Denn die müssen, wir wollen. Das ist eine klare Ansage“, hatte Wollitz betont.

In der ersten Halbzeit machten vor allem Engelhardt und Copado den Gästen aus Niedersachsen das Leben schwer. Erst legte Copado für das Traumtor per Hacke von Engelhardt auf, anschließend setzte Engelhardt dann mit einer Kopfballverlängerung seinen Sturmpartner beim 2:1 in Szene. Nach der Pause bestrafte Hannover mit dem erneuten Ausgleich die Cottbuser Schwächen in der Defensive.